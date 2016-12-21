Самые скандальные выставки 2016 года

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В 2016 году россияне выламывали дверь в Третьяковскую галерею, обливали мочой и краской неугодные фотографии, требовали уничтожить непристойную рекламу Босха и выкинуть чучела животных из Эрмитажа. Самые скандальные выставки года – в материале TVC.RU

Фанаты Серова выломали дверь Третьяковки

Выставка Валентина Серова открылась в Третьяковской галерее на Крымском валу 7 октября 2015 года и, несмотря на большое количество посетителей, проходила довольно спокойно. Однако за два дня до закрытия экспозиции (21 января 2016 года) жаждущих приобщиться к искусству оказалось так много, что не выдержали двери Третьяковки.

Около входа произошла давка, которую устроили те, кто приобрел билеты онлайн. Люди, отстоявшие огромную очередь, и не успевшие попасть в музей до его закрытия, видимо, посчитали это несправедливым и решили действовать в лучших традициях советских времен. В итоге толпа выломала двери комплекса.

Для нормализации ситуации Третьяковской галерее пришлось приостановить онлайн-продажу билетов, а также обеспечить людей в очереди горячими напитками (в Москве январь 2016 года выдался очень морозным). Из-за ажиотажа время работы выставки, которая должна была завершиться 24 января, продлили до конца месяца.

Непристойный Босх

Федеральная антимонопольная служба в августе оштрафовала центр дизайна Artplay. Наказание последовало за рекламу выставки "Босх. Ожившие видения" на улицах Москвы. На постерах был размещен фрагмент известной работы художника "Сад земных наслаждений". ФАС признала изображение непристойным и велела снять все плакаты, рекламирующие выставку.

Скандал разразился из-за того, что в ФАС пожаловался один из столичных жителей, назвав изображения "возмутительными и непристойными". В Artplay отнеслись к ситуации несерьезно и разместили на своей странице в Facebook своеобразную шутку: новый макет постера, на котором все интимные места персонажей закрыты черными прямоугольниками.

Позже организаторы обратились в Департамент культуры Москвы, чтобы получить искусствоведческую оценку. Искусствоведы выдали письменное заключение о том, что фрагмент триптиха является высокохудожественным произведением, носит символический характер, в том числе обнаженная натура, которая там изображена, тоже носит символический характер.

Однако к экспертам столичного департамента культуры ФАС не прислушалась. Постановила признать рекламу непристойной, а компанию, занимавшуюся баннерами, оштрафовать на 100 тысяч рублей. Кроме того, ей поручено демонтировать все постеры с таким изображением. Искусствоведы столицы были возмущены столь абсурдным инцидентом, но история не получила никакого продолжения. Лишь научила дизайнеров быть более осторожными.

Красной краской по воюющим в Донбассе

Вечером 28 сентября кандидат философских наук художник Антон Беликов испортил экспозицию в Сахаровском центре. Он залил красной краской работы победителей конкурса "Прямой взгляд" Александра Васюковича и Сергея Лойко, посвященные войне в Донбассе.

Причиной вандализма стала тематика фотографий. На них украинские националисты представлены как люди, гибнущие за высокую идею. Обливая краской фотографии, Беликов кричал, что выступает против войны, а организаторы выставки, по его мнению, убивают людей в Донбассе.

После этого сотрудники полиции опечатали помещение. А хулиган просто сбежал. Позже на своей странице "ВКонтакте" он написал, что готов сдаться правоохранителям. "Я никого не боюсь и ни от кого не скрываюсь. Если на меня написали заявление – явлюсь в полицию сам", – заявил Беликов.

В свою очередь директор Сахаровского центра Сергей Лукашевский сообщил, что по факту повреждения фотографий администрация в полицию обращаться не будет. Сама выставка продолжила работу до 19 октября, а вместо поврежденных фотографий появился текст, объясняющий, что с этими снимками произошло.

Трупы животных в Эрмитаже

Размещенная в Эрмитаже выставка бельгийского художника и скульптора Яна Фабра с чучелами животных вызвала волну негодования и возмущения жителей и гостей Петербурга, а также пользователей Сети. Подвешенная на крюках мертвая собака, труп кролика и панцири жуков пришлись не по душе любителя искусства. В Петербурге до сих пор спорят, художество это или извращение.

Против чучел животных, закушенных человеческими черепами из панцирей жуков, разгневанные зоозащитники даже запустили акцию "Позор "Эрмитажу". Активисты утверждали, что выставка может негативно повлиять на детей и людей со слабой психикой.

Музей в ответ запустил свою - "Позор позору". Представители Эрмитажа в официальном сообществе музея в соцсети "ВКонтакте" объяснили шокированным пользователям мысль художника. По словам искусствоведов, инсталляция призывает людей задуматься о судьбе прирученных ими зверей.

Смутивший москвичей Джок Стерджес

В сентябре по решению организаторов была закрыта выставка "Джок Стерджес. Без смущения". Скандал вокруг экспозиции американца разразился после того, как сенатор Елена Мизулина и детский омбудсмен Анна Кузнецова обратились в прокуратуру в связи с изображениями обнаженных подростков на работах Стерджеса. При этом ранее Роскомнадзор признал творчество фотографа детской порнографией.

Возмутила выставка и простых россиян. Один из активистов пронес в Центр фотографии имени братьев Люмьер бутылку с мочой и вылил содержимое на вывешенные работы. Охрана дебошира скрутила и передала полиции. Мужчину арестовали на семь суток. В своей речи на заседании суда он объяснил поступок гражданским долгом. По словам дебошира, фотографии он облил не мочой, а "лечебной грязью из Крыма".

Сам Джок Стерджес лишь выразил сожаление по поводу скандала из-за его работ. Для него это было не впервой. Консервативная общественность США ведет с провокационным фотохудожником многолетнюю войну. Стерджеса даже арестовывали. Но в итоге все обвинения сняли.