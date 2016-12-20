В Египте поймали создателей фейковых фотографий детей из Алеппо

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Из восточной части Алеппо, которая остаётся под контролем боевиков, за последнее время вывезены 37,5 тысячи мирных жителей. Но на Западе продолжают настаивать: из-за обстрелов российской авиации жители города гибнут и получают ранения. Для того, чтобы эти сообщения выглядели достоверно, их подкрепляют постановочными снимками и видеокадрами. Во вторник в Египте задержали мужчину, который намеревался сделать целую серию фотографий "о страданиях детей в сирийском Алеппо".

Полицейский патруль в провинции Порт-Саид заставила остановиться странная картина: среди развалин снесенного самостроя стоял подросток с девочкой около 8 лет. Как сообщает "ТВ Центр", оба усердно позировали человеку с фотоаппаратом. Родители стояли рядом, за кадром. Для убедительности снимков маленькую актрису нарядили в белое платье в красных пятнах. Дали подержать такого же испачканного медвежонка. Руки обвязали бинтами, якобы пропитанными кровью. На самом деле – краской.

Девочка на видео говорит, что "дядя Мустафа", как она называет фотографа, повез всех участников на автобусе к заброшенному зданию. Сам ребенок на видео в платье и с плюшевым медвежонком, которые покрыты красными пятнами, как выяснилось, краски.

Героиня подставной фотосессии объяснила, что это платье поручил ей надеть для съемок "дядя Мустафа". Полицейский спрашивает ее, должна ли была кровь изображать последствия авиаудара сирийских ВВС, на что девочка отвечает утвердительно.

"Но это все идея Мустафы, это он предложил сделать фотографии", - заявила дочка и ее мама, которая также присутствовала на допросе.

Фотограф, которому на видео на вид не больше 25 лет, сообщил, что хотел разместить эти фотографии в социальных сетях, причем подпись должна была сообщать, что это "кровь детей Алеппо".

Участников съемок пришлось отпустить под залог, а вот креативный фотограф задержан. За подлог. Окровавленных мальчиков и девочек он собирался выкладывать в соцсетях, выдавая за несчастных жертв бомбежек восточного Алеппо. Аргументы автора фейка понятны: детскими снимками легко играть на чувствах взрослых. А значит, и склонить общественное мнение в "правильную" сторону. Вот и знаменитая девочка Бана:

"Привет, я Бана. Мне 7 лет. Я и мама, мы постим из восточного Алеппо. Аккаунт ведет моя мама", - пишет она в соцсети.

Несмотря на свой юный возраст, она активно призывает в Twitter покончить с правительственной армией "террористов". Клеймит их помощницу Россию. И очень-очень страдает от бомбежек. Так, что пишет по сотне сообщений в день. Причем, на образцовом английском. Иногда заметки делает мама. Но и у неё по иностранному языку бесспорная пятёрка.

"Практически сразу стало понятно, что собеседник предпочитает английский язык, ни разу не ответив на арабоязычные сообщения на родном для любого сирийца языке", - указывает правозащитник Майзам Аль Ашкар.

Один из сирийских правозащитников искренне предложил перевезти семью в безопасное место. Однако чем больше волонтер пытался помочь, тем меньше Бана или тот, кто вел переписку от её имени, хотел общаться. В итоге переговоры об эвакуации провалились - страдающая от горя и войны семья ответила, что правозащитник "слишком торопит события". Любопытные хакеры взломали аккаунт девочки - профиль зарегистрирован не в Сирии, а в Великобритании. Строчат жалобные посты тоже из Соединенного королевства. Оттуда и английский. Которым, как выяснилось, в жизни мать Баны владеет не столь безупречно, как в интернете. Да и дочь англоговорящего ребёнка только играла. Даёт интервью на арабском. На "инглише" - ни звука.

- Мы ничего не ели и ничего не делали. Я видела бомбежки повсюду!

- Ты хочешь тем людям что-нибудь сказать по-английски?

- Я скажу им на английском, передайте сообщение детям Алеппо и спасите их от обстрелов!

Примерно такую же подпись под своим фото хотел поставить задержанный в Египте фотограф. Но прокололся. Однако идеологическая пропагандистская машина не тормозит, а лишь меняет режиссёра.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр".