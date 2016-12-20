Бывшая жена солиста Radiohead Тома Йорка умерла от рака

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В Великобритании умерла бывшая жена солиста группы Radiohead Тома Йорка Рэйчел Оуэн. Ей было 48 лет. По данным СМИ, Уоэн, с которой Йорк прожил 23 года и которая оказала огромное влияние на его творчество, скончалась от рака.

В Великобритании скончалась бывшая гражданская жена солиста группы Radiohead Тома Йорка. Рэйчел Оуэн было 48 лет.

Как сообщает Daily Mail, Оуэн умерла от рака. Несмотря на болезнь, она до последнего дня продолжала преподавать итальянский язык в Оксфорде.

Том Йорк и Рэйчел Оуэн встретились в 1992 году. Пара практически не появлялась на публике вместе. Сам Йорк отказывался отвечать на вопросы о своей личной жизни. В 2001 году у Тома и Рэйчел родился сын Ной, а в 2004 году — дочь Агнес. Йорк и Оуэн прожили вместе 23 года, но в 2015 году пара разошлась. Комментируя расставание, Йорк заявил, что их "пути разошлись".