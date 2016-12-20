"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Берлине
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Запрещенная в России группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Берлине. Об этом говорится в сообщении, распространенном через информационные ресурсы ИГ.
Ответственность за теракт в Берлине взяла на себя группировка "Исламское государство". Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на информационные ресурсы террористической организации.
В посольстве России в Германии сообщили, что среди пострадавших в результате теракта россиян, по предварительным данным, нет.
"Скорее всего, россиян нет. Мы очень надеемся, что так и останется", - сообщили агентству ТАСС в диппредставительстве.
В понедельник вечером в Берлине грузовик въехал в толпу на рождественской ярмарке на площади Брайтшайдплатц. Погибли 12 человек, около 50 пострадали. Произошедшее было квалифицировано как теракт.
Во вторник утром стало известно о задержании подозреваемого в совершении преступления 23-летнего выходца из Пакистана. К вечеру стало известно о его освобождении. Виновник теракта, по данным МВД, может находиться в бегах.
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