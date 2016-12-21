По делу об убийстве российского посла в Турции арестовали 12 человек
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По делу об убийстве российского посла Андрея Карлова в Турции задержаны 12 человек, среди которых родственники террориста Мевлюта Алтынташа. Об этом сообщает информационное агентство Anadolu.
По делу об убийстве российского посла Андрея Карлова в Турции задержаны 12 человек. По данным Anadolu, арестованы четверо полицейских, принятых на работу в правоохранительные органы одновременно с Алтынташем. В его доме прошли обыски, передает "ТВ Центр".
Эксперты не сомневаются - убийство было тщательно спланировано. Как стало известно агентству Reuters, преступник приходил на фотовыставку ещё на прошлой неделе. Об этом рассказали сотрудники Галереи современного искусства, где погиб российский дипломат.
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