В Иркутске по делу об отравлении "Боярышником" задержали 11 человек
Теги: расследование Уголовное дело отравление иркутск
В Иркутске, как сообщили в региональном Минздраве, впервые за трое суток не зафиксировано ни одного смертельного случая после отравления спиртосодержащим концентратом "Боярышник". Задержаны 11 человек – это продавцы и владельцы торговых точек, где занимались реализацией суррогата.
В Иркутске задержали 11 человек, которые причастны к массовому отравлению концентратом "Боярышник". Об этом ТАСС рассказал представитель городской мэрии.
"Представитель полиции на сегодняшнем заседании КЧС сказал об 11 задержанных в рамках уголовного дела об отравлении людей спиртосодержащей жидкостью. У правоохранителей, по их словам, было достаточно оснований для их задержания", - сообщил он. В ходе проверок различных фирм изъято более 6,5 тысяч бутылок контрафактной алкогольной продукции.
По последним данным, в ходе массового отравления погибли 58 человек, 40 пострадавших остаются в больницах. В городе и области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, до выяснения обстоятельств запрещена продажа всех непищевых спиртосодержащих продуктов.
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