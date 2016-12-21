Вице-губернатор Приморья Сидоренко помещен под домашний арест

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В Приморье в среду суд вынес решение о домашнем аресте вице-губернатора региона Сергея Сидоренко. Чиновника подозревают в покушении на мошенничество.

Вице-губернатор Приморья Сергей Сидоренко на два месяца помещен под домашний арест. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, замглавы региона был задержан накануне в связи со злоупотреблениями при распределении финансовой помощи в пострадавшие от тайфуна районы края.

Сидоренко с 2012 года курирует в Приморье вопросы сельского и рыбного хозяйства.