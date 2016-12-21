Россия ответит на расширение санкционного списка США

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Москва ответит на расширение санкций со стороны Вашингтона. Как заявили в нашем МИД, Россия может дополнить свои списки в отношении США.

Москва оставляет за собой право ответить на расширение санкций США. Об этом заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. Ранее стало известно, что Америка ввела новые ограничения против нашей страны - перечень пополнили несколько физических лиц, более 20 организаций, а также 2 судна под российским флагом, напоминает "ТВ Центр".

В отличие от Барака Обамы, у Дональда Трампа Россия не значится в списке главных угроз Америки. Документ, где обозначены приоритеты новой администрации США, опубликовал журнал Foreign Policy. Как отмечает издание, одна из основных задач избранного президента - борьба с запрещённым в разных странах "Исламским государством".

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