Прокуратура проводит проверку ЧП с Boeing в аэропорту Екатеринбурга

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В Екатеринбурге восстановлена работа аэропорта "Кольцово", где за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился Boeing 767. По данному факту прокуратура начала проверку.

В екатеринбургском аэропорту "Кольцово" за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился Boeing 767 авиакомпании Azur Air. На борту лайнера, который должен был вылететь на остров Пхукет, находилось около 300 пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал, передает ТАСС.

По предварительным данным, причиной ЧП стала проблема с двигателем. Из-за застрявшего на ВВП самолета аэропорт приостановил прием и отправку лайнеров. К настоящему времени воздушная гавань работает в штатном режиме.

В свою очередь уральское следственное управление на транспорте СКР и прокуратура проводят проверку. Правоохранители установят причины выезда борта за пределы ВПП.

Между тем, в пресс-службе авиакомпании сообщили, что пассажиры будут отправлены на Пхукет резервным бортом. Семьям с детьми предложили разместиться в гостинице.

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