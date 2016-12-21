Пачка сигарет может подорожать до 220 рублей в 2017 году

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В России будут дорожать сигареты из-за повышения акциза на табачную продукцию. В среднем цена за пачку может составить 220 рублей. Об этом сообщается в документах МВД. Правоохранительные органы подготовили свой расчет по регулированию табачной отрасли к совещанию в комитете Совфеда.

Средняя цена пачки сигарет в 2017 году может достигнуть 220 рублей в связи с повышением акциза на табачную продукцию, что вызовет рост доли контрафакта на рынке. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на документы Министерства внутренних дел. "В настоящее время минимальная ставка акциза составляет 1680 рублей за тысячу сигарет, планируется ее увеличение до 2123 рублей. Таким образом, цена сигарет может составить около 220 рублей за пачку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в России около 60% курильщиков выбирают недорогие сигареты эконом-сегмента, в связи с чем альтернативой становится нелегальная табачная продукция, что напрямую отражается на криминализации рынка.

В документах также подчеркивается, что увеличение акцизов провоцирует нелегальную торговлю табаком из стран Таможенного союза, где сигареты на 30% дешевле, чем в России. Сообщается, что пачка сигарет, которая стоит в нашей стране около 90 рублей, продается в Белоруссии за 60 рублей, в Казахстане — за 52 рубля, а в Киргизии — за 37 рублей.

МВД подготовило расчет к совещанию по регулированию табачной отрасли, организованному в комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Из документов следует, что повышение цен на сигареты рассчитывалось только исходя из увеличения сборов, другие компоненты не учитывались.

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