Обама предупредил Путина по спецтелефону о недопустимости кибератак

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Администрация президента США Барака Обамы в октябре впервые воспользовалась "красным телефоном", чтобы предупредить Кремль о недопустимости якобы имевших место кибератак во время президентских выборов. Некоторые сотрудники американской разведки отметили, что это говорит о том, насколько серьезной была ситуация.

Президент США Барак Обама впервые воспользовался "горячей линией" между Вашингтоном и Москвой. Глава Белого дома выразил свое недовольство из-за якобы имевших место российских кибератак во время президентских выборов в Соединенных Штатах.

Как передает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал NBC, послание было отправлено 31 октября 2016 года. Источник в администрации президента США подчеркнул, что это было сделано для оказания давления на Москву, чтобы она положила конец "действиям тех, кто нес ответственность за эти кибератаки".

Телекомпания также раскрыла содержание послания. "Международное право, включая и законы, применимые к вооруженному конфликту, относятся и к действиям в киберпространстве", - говорится в нем.

Между тем, официальные лица США отметили, что это был первый случай, когда администрация Обамы прибегла к использованию "горячей линии". По словам нескольких сотрудников разведки, это говорит о том, насколько серьезной была ситуация, передает ТАСС.

Ранее в декабре заместитель пресс-секретаря Белого дома Эрик Шульц отметил, что Барак Обама дал указание разведке США проверить утверждения о российских кибератаках в период президентской кампании. Спецслужбы будут изучать события 2012 года, хотя известных эпизодов хакерских атак тогда не было. Об итогах расследования доложат президенту США до окончания срока его полномочий.

Говоря о реакции Москвы, отвергающей обвинения Вашингтона, Шульц подчеркнул, что Обама ранее лично предупреждал Россию о неприемлемости кибератак.

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