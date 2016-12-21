После конфликта в спецшколе учреждение проверит детский омбудсмен

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На юге Москвы в спецшколе произошел конфликт между учениками и педагогами. После этого группа детей забаррикадировалась в здании учреждения. Ученики требовали смены руководства школы. Через несколько часов конфликт удалось урегулировать. В ближайшее время школу посетит детский омбудсмен.

Конфликт между преподавателями и учениками одной из специализированных школ на юге Москвы урегулирован. Об этом сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. Омбудсмен в ближайшее время приедет в учреждение, чтобы поговорить со школьниками и выяснить все обстоятельства инцидента, передает РИА Новости.

Конфликт между учащимися и администрацией спецшколы для детей с девиантным поведением на Канатчиковском проезде произошел вечером во вторник. Группа учеников забаррикадировалась в здании учреждения. Подростки требовали смены руководства школы.

Ситуацию удалось нормализовать через несколько часов, ученики вышли на контакт и открыли двери. На месте инцидента работали сотрудники полиции.