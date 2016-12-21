Россия заморозит переговоры с Турцией по безвизовому режиму

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Переговоры по безвизовому режиму между Россией и Турцией будут заморожены. Такое решение приняли в Москве после убийства российского посла Андрея Карлова. Тем не менее, российская сторона готова вернуться к рассмотрению этого вопроса в будущем, но для этого Турция должна продолжить "серьезную работу" по ряду направлений.

Россия заморозит переговоры с Турцией по введению безвизового режима для турецких граждан. Такое решение было принято в связи с убийством в Анкаре российского посла Андрея Карлова, а также еще рядом инцидентов, произошедших в 2016 году, пишет газета "Известия".

Как отметил источник в российских внешнеполитических кругах, Турция должна продолжать "серьезную работу по обеспечению безопасности прибывающим в страну и предоставить гарантии тщательной проверки всех планирующих посетить Россию".

Между тем, в Анкаре к такому решению Москвы отнеслись с пониманием. При этом в Турции все равно сохраняется надежда на двустороннее сотрудничество и укрепление связей. Издание отмечает, что для турецких властей отмена виз является важным экономическим и политическим фактором отношений.

Кроме того, издание напоминает, что несколько месяцев назад сам Андрей Карлов отмечал, что Москве не стоит торопиться с безвизовым режимом для турецких граждан. По его словам, не все меры еще были приняты для обеспечения безопасности и исключающие проникновение террористов в Россию.

Андрей Карлов был убит 19 декабря в Анкаре во время выступления на открытии фотовыставки. Выстреливший ему в спину молодой человек, который ранее служил в полиции, выкрикивал "Аллах Акбар" и "Это месть за Алеппо".

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