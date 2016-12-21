Яков Кедми: все российские представители находятся под угрозой

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Израильский военно-политический аналитик, а в прошлом дипломат Яков Кедми ответил на вопросы ведущего Алексея Фролова. Собеседники обсудили возможные причины трагедии в Анкаре, и её связь с общим развитием событий на Ближнем Востоке.

Проблемы борьбы с терроризмом, а также перспективы международного взаимодействия на этом направлении стали главной темой программы "События. 25-й час". На вопросы Алексея Фролова ответил военно-политический аналитик Яков Кедми.

- С 30 сентября 2015 года Россия находится в тотальной войне против ближневосточных террористических исламских организаций. Их много, это не одна организация. И война эта тотальная. Под угрозой теперь находятся все российские представители. Все те или иные места, связанные с Россией или представляющие Россию. В эту категорию могут попасть о православные церкви, которые находятся во всем мире, те или иные русскоговорящие общины и туристы из России, находящиеся в том или ином месте.

То, что эти три страны (Россия, Турция и Иран – прим. ред.), наконец, решились серьезно обсудить сирийскую проблему, это уже значительный первый шаг. Второй шаг, который будет необходим для решения проблемы, это присоединение к переговорам Сирии. Нельзя решать вопрос о государстве, не приглашая его.

Программа "События. 25-й час"