Число жертв отравления "Боярышником" выросло до 60 человек

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В Иркутске после отравления концентратом для ванн "Боярышник" уже скончались 60 человек. Об этом сообщает региональный Минздрав. Еще 40 человек остаются в больницах с различными симптомами. Накануне губернатор Иркутской области Сергей Левченко ввел режим ЧС на всей территории региона.

Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Иркутске достигло 60 человек. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря регионального Минздрава Татьяну Шкурскую.

Она отметила, что в больницах по-прежнему остаются 40 человек, а еще пятеро уже выписаны после снятия всех симптомов.

Ранее сообщалось о 58 жертвах отравления концентратом для ванн "Боярышник". Во вторник губернатор Иркутской области Сергей Левченко ввел режим ЧС на всей территории региона. Кроме того, до выяснения обстоятельств запрещена продажа всех непищевых спиртосодержащих продуктов.

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