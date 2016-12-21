На северо-западе Москвы горит фитнес-центр

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В фитнес-центре на северо-западе Москвы произошел пожар. Огнем охвачено 200 квадратных метров. На месте инцидента работают сотрудники МЧС.

На северо-западе столицы в районе Куркино загорелось двухэтажное здание фитнес-центра. Площадь пожара к настоящему времени составляет 200 квадратных метров, передает АГН "Москва".

На место для ликвидации возгорания прибыли спасатели. Сведений о пострадавших не поступало. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

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