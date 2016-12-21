В Мексике произошел взрыв на ярмарке пиротехники: погиб 31 человек

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Взрыв произошел в мексиканском городе Тультепек. Это случилось на ярмарке пиротехники Сан-Паблито. В результате происшествия погиб 31 человек. Еще 72 получили ранения. Причину хлопка установить пока не удалось.

В результате взрыва на ярмарке пиротехники Сан-Паблито в городе Тультепек в Мексике погиб как минимум 31 человек. Об этом сообщает "Интерфакс". Отмечается, что в результате происшествия ранено не менее 72 человек.

Инцидент произошел во вторник вечером, когда на ярмарке находилось около двух тысяч посетителей. Сообщается, что в Сан-Паблито расположено около 300 магазинов фейерверков. После взрыва на ярмарке начался пожар, его тушение осложняется тем, что спасатели опасаются новых взрывов пиротехники. Причина взрыва пока не установлена.