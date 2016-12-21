Путин перенес пресс-конференцию из-за похорон посла Карлова

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Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина перенесена с четверга на пятницу. Как рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, такое решение принято в связи с участием главы государства в траурных мероприятиях, связанных с прощанием с российским послом в Турции Андреем Карловым.

Президент России Владимир Путин примет участие в траурных мероприятиях, посвященных прощанию с российским послом в Турции Андреем Карловым. В связи с этим пресс-конференция российского лидера переносится на 23 декабря, сообщил его официальный представитель Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

"Большая пресс-конференция президента состоится в пятницу, 23 декабря, в полдень", - отметил он.

19 декабря Владимир Путин заявил, что Россия должна найти заказчиков убийства Карлова. Он назвал убийство дипломата подлостью. "Он ушел из жизни на боевом посту. Это был блестящий дипломат, пользовался очень хорошей репутацией в стране пребывания, имел хорошие отношения и с руководством Турции, и с другими политическими силами, пользовался у них уважением", - сказал президент, добавив, что Карлов был "очень интеллигентным, мягким, добрым человеком".

Посол России в Турции Андрей Карлов был смертельно ранен в результате вооруженного нападения во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Ему в спину стрелял молодой человек, служивший в полиции. При этом он выкрикивал "Аллах Акбар" и "Это месть за Алеппо". От полученных ранений Карлов скончался.

Во время ежегодной пресс-конференции Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов российских и зарубежных СМИ. Изначально мероприятие было запланировано на четверг, 22 декабря.

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