Путин примет участие в прощании с Андреем Карловым

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Прощание с российским послом Андреем Карловым, убитым в Анкаре, состоится завтра. В траурных мероприятиях примет участие Владимир Путин. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в связи с похоронами дипломата глава государства принял решение перенести свою большую пресс-конференцию на пятницу.

Неприметный многоквартирный дом в одном из северных кварталов Анкары. Именно здесь, как выяснили следователи, проживал Мевлют Алтынташ. На первом этаже дома – пара магазинов. Продавцы будущего убийцу знали, но ничего подозрительного в поведении молодого человека не замечали, передает "ТВ Центр".

"Когда мы приехали в магазин утром, сотрудники полиции были уже здесь. Мы узнали, что этот парень был членом террористической организации. Он проживал здесь, на втором этаже. Но утверждал, что чаще бывает в другом районе. А это его официальный адрес", - рассказал Явуз Ылгаз.

Все адреса Алтынташа еще предстоит проверить полицейским. Обыски в квартире уже прошли. По турецким законам, освещение расследований громких преступлений в СМИ запрещено. Чтобы не питать информацией возможных сообщников. Были ли таковые у убийцы российского дипломата, пока официально не сообщается. Однако задержанных по делу Алтынташа - уже 12 человек. Большинство - родственники.

Агентство "Анадолу" сообщает, что арестованы также четверо полицейских, принятых на работу в правоохранительные органы одновременно с Алтынташем. Все они - курсанты полицейской академии в Измире, где могла функционировать ячейка движения Фетхуллаха Гюлена. Этого беглого проповедника турецкие власти называют террористом и подозревают в организации попытки июльского госпереворота. О причастности Гюлена к убийству Андрея Карлова заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре с американским коллегой Джоном Керри.

Однако в Госдепе предложили не спешить с выводами. Единственное, в чем не сомневается российско-турецкая следственная группа, преступление было тщательно подготовлено. Агентство Reuters, сообщает, что Алтынташ готовил убийство несколько недель. Сотрудники галереи, где в понедельник произошла трагедия, видели мужчину, похожего на стрелка, задолго до рокового дня. Он ходил по залам, но, как показалось некоторым, вглядывался не в картины и фотографии, а больше смотрел по сторонам - запоминал расположение комнат, ловил детали. Следствие пока этих данных не подтверждает и не сообщает новых подробностей. Однако при любом исходе дела, преступление не должно расстроить российско-турецкие отношения, сходятся во мнении политологи.

"Руководители наших стран подчеркнули намерение продолжить российско-турецкую интеграцию. Это нападение - саботаж против сближения турок и русских. У нас есть успехи в сирийском вопросе. А он крайне важен сегодня. Радикалы воспитывают тех, чьими руками можно убивать. Этому нужно положить конец", - рассказал политолог Оютун Орхан.

Самолет с телом российского посла приземлился во "Внуково" накануне вечером. Борт встречали министры иностранных дел России и Турции. Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу помогли супруге и матери Андрея Карлова спуститься по трапу, а затем почтили память погибшего коллеги. Прощание с российским дипломатом состоится в пятницу. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин будет участвовать в траурных мероприятиях. И для этого перенёс на следующий день традиционную большую пресс-конференцию.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".