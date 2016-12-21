Госдума осудила убийство российского посла в Турции

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С осуждением убийства российского посла выступили в среду депутаты Госдумы. Соответствующее заявление парламентарии рассмотрели на заключительном заседании осенней сессии. В документе осуждается терроризм в любых его проявлениях. И подчеркнута необходимость дополнительных мер безопасности российских дипломатов за рубежом.

В среду регламент работы Госдумы пришлось несколько изменить. Депутаты решили отказаться от традиционных политических десятиминуток, чтобы хватило времени обсудить главный вопрос – совместное заявление в связи с убийством российского посла в Турции Андрея Карлова, передает "ТВ Центр".

Начали заседание с минуты молчания. В документе, который подготовил комитет по международным делам, покушение на дипломата расценивается как чудовищное преступление. Виновные – независимо от того исполнители, организаторы или спонсоры – должны быть наказаны. И, несмотря на все попытки помешать сотрудничеству России и Турции, в том числе в вопросах борьбы с терроризмом, Москва не поддастся на провокации.

"Мы считаем, что надо увековечить его память, он погиб на боевом посту. Это талантливый, храбрый, умный дипломат, который все делал для того, чтобы воцарился мир в этом ближневосточном многострадальном районе", - отметил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"Это был удар в спину не только послу, это удар был в спину всему мировому сообществу - всем тем, кто выступает за мир, всем тем, кто борется с терроризмом. Потому что это рука террористов, которая сделала своё злое дело", – сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В последние недели уходящего года традиционно подводят итоги осенней сессии. Кстати, самой короткой за все время работы нижней палаты – она продлилась меньше трех месяцев. Началась сессия с ратификации соглашения между Москвой и Дамаском. Депутаты единогласно проголосовали за размещение российской авиагруппы в Сирии. А вот больше всего споров вызвал, пожалуй, федеральный бюджет на 2017 год. Однако в одном парламентарии сошлись: социальные обязательства необходимо выполнять. Речь идет о повышении зарплат учителям, ученым, медикам. Кроме того, государственные средства пойдут на поддержку сельского хозяйства, бизнеса, на строительство школ и домов.

Малые фракции в своей работе делали акцент больше на жилищных проблемах. КПРФ, например, озабочена ситуацией в сфере ЖКХ. "Справедливая Россия", в свою очередь, продвигала законопроект, касающийся капитального ремонта. А вот недавнюю инициативу о платном въезде в город эсеры не поддержали.

И еще одно важное новшество – ужесточилась дисциплина внутри самой Госдумы. Осенью доверенности, по которым можно было голосовать за отсутствующих коллег, отменили. Теперь "прогульщикам" грозит штраф. Такая политика уже дала свои плоды - за время осенней сессии уровень одобрения деятельности Госдумы вырос почти на 13%. Всего за этот период депутаты успели принять свыше 120 законов.

Анна Пошехонова, "ТВ Центр".