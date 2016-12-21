Водитель грузовика сражался с атаковавшим Берлин террористом

Теги: германия Теракт задержание жертвы

Запрещённая организация "Исламское государство" объявила о своей причастности к теракту в Берлине. Исполнитель, который был за рулём грузовика, остается на свободе. Немецкая полиция признала, что арестованный накануне пакистанец к этой трагедии непричастен. Уровень террористической угрозы повышен не только в Германии.

Ответственность за теракт в центре Берлина взяла на себя запрещённая в России и многих других странах группировка "Исламское государство". На ресурсах в интернете, принадлежащих исламистам, размещено заявление, подтверждающее их причастность к трагедии. В нём сказано, что человек, совершивший атаку в Берлине, ответил на призыв группировки атаковать страны, участвующие в международной антитеррористической коалиции во главе с США, передает "ТВ Центр".

Сам террорист, управлявший грузовиком, находится на свободе. По заявлению берлинской полиции, ему удалось сбежать, он вооружён, опасен и может совершить новые атаки.

"Нам окончательно неизвестно был ли преступник один или действовала группа. Нам неизвестно, оказывал ли кто-нибудь ему помощь. Расследование продолжается. Но, похоже, мы должны смириться, что задержанный вчера гражданин Пакистана, не совершал это преступление и не принадлежит к группе, его совершившей", - сообщил генеральный прокурор Германии Петер Франк.

Задержанный накануне пакистанец отпущен на свободу. Специалисты, которые отслеживают информационные ресурсы радикалов, говорят, что те не раз публиковали в сети инструкции о том, как можно устроить теракт без специальных средств, в том числе с использованием грузовика.

Берлинская трагедия признана властями Германии именно терактом. Личность второго человека, находившегося в кабине грузовика, установлена. Это гражданин Польши Лукаш Урбан. По данным СМИ, мужчина сражался с террористом, но был застрелен. Среди жертв теракта могут быть иностранцы, но пока не все тела опознаны. Из 45 раненых, 14 человек остаются в крайне тяжёлом состоянии, 24 пострадавших покинули больницы.

Уровень террористической угрозы в Берлине, да и по всей стране, повышен. Везде - усиленные наряды полиции и патрули. На многочисленных рождественских ярмарках дежурит полиция. Многие немцы, как и туристы, напуганы. Но все понимают, что поддаться страху значит позволить террористам добиться своих целей.

"Мы не можем допускать того, чтобы нас напугали. Я из Нью-Йорка, и чувствую так же, как это было 11 сентября. Конечно, есть тревога, но я хочу хорошо провести время с семьёй", - сказал турист из США Алекс Марино.

Западные разведки считают, что теракты в преддверии католического Рождества могут готовиться и в других странах. Специальные отряды полиции в эти дни проверяют все грузовики в Нью-Йорке. Меры безопасности усилены и во Франции, уже пострадавшей от похожего теракта, когда в Ницце под колёсами грузовика погибли 86 человек.

Сергей Псурцев, "ТВ Центр".

Читайте также:

Германские националисты возложили вину за теракт в Берлине на Меркель

В Берлине после ЧП на ярмарке проводят обыски в общежитиях мигрантов