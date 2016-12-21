На Москву обрушился ледяной дождь

Теги: дождь москва россия мороз Погода

Сразу в нескольких регионах России погода бьёт температурные рекорды. Аномальные морозы пришли в Сибирь и на Урал. В Сургуте - минус 50. В аэропортах задерживают десятки рейсов. В Челябинске отменили занятия в школах. На столицу, тем временем, обрушился новый атлантический циклон с ледяным дождём. Из-за резкого перепада температур улицы покрылись скользкой коркой.

В Московском регионе в ночь на среду прошел ледяной дождь. К утру машины покрылись толстой коркой, дороги стали походить на катки. Дворники и спецтехника вышли на улицы ликвидировать последствия непогоды. Видимость упала, но не так как на севере страны. На Ямале - почти минус 50 и густой туман, передает "ТВ Центр".

Крепким минусом северян не напугать. В сети появились видео, как люди продолжают радоваться жизни, несмотря на мороз. На улицах замечены женщина на велосипеде и Дед Мороз на мотоцикле.

Минус 35 не всех челябинцев застал врасплох. Некоторые автолюбители подготовились, автомобильный аккумулятор унесли на ночь домой, в тепло. Иначе до работы не доехать. "Приходится вставать пораньше и бежать с аккумулятором, пытаться завестись, и то не с первого раза обычно заводится, со второй или третьей попытки только", - рассказал житель Челябинска Сергей Новосельцев.

В центральном регионе - небольшой минус, но очень скользко. В ГИБДД прогнозируют рост числа аварий. Пешеходам и автомобилистам советуют быть осторожными. На Урале холода продлятся еще несколько дней. Занятия в школах отменены.

Кристина Одиноченко, "ТВ Центр".