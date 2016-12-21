Больницы Орловской и Калужской областей проверили активисты ОНФ

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Активисты ОНФ провели в Орловской и Калужской областях рейды по выявлению неиспользуемой новой техники в медицинских учреждениях. А в Москве рассказали о новом проекте "Интерактивная карта свалок".

В Орловской и Калужской областях активисты Общероссийского народного фронта провели рейды по выявлению так называемых "золотых консервов" в медицинских учреждениях. Это аппараты и техника, закупленные за бюджетный счёт, но так и не введённые в эксплуатацию, передает "ТВ Центр".

Так, в Кромской районной больнице нет врачей-реаниматологов, поэтому 11 единиц оборудования пылятся в подсобке. Хотя рядом с посёлком федеральная трасса и порой случаются серьёзные аварии. Активисты в прошлом году уже обращались к местным властям с просьбой открыть реанимационное отделение. Сейчас подготовили повторный запрос.

"Во вторник как раз очень тяжелый случай произошёл. И реанимационная бригада, точнее не реанимационная бригада, а анестезиологи и врачи хирургического отделения оказывали помощь пострадавшим. Мы сформулировали на нашей итоговой конференции общественное предложение, которое будет обращено к губернатору Орловской области и правительству. И надеемся на то, что губернатор и правительство, и Департамент здравоохранения отреагируют на наше предложение", - сообщил сопредседатель регионального штаба ОНФ Валерий Савин.

В Москве активисты ОНФ рассказали о новом проекте "Интерактивная карта свалок". Её разрабатывают по программе года экологии, которым объявлен 2017 год. С помощью геоинформационного ресурса любой пользователь сможет обозначить незаконный полигон отходов и принять участие в его ликвидации.