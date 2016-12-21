Пожар в фитнес-центре в Москве ликвидирован
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Пожар в фитнес-центре на северо-западе Москвы ликвидирован. О том, есть ли в результате происшествия пострадавшие, ничего неизвестно.
Пожарные ликвидировали возгорание в административном здании в районе Куркино на северо-западе столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Пожар по адресу: улица Родионовская, дом 16 ликвидирован, сведений о пострадавших не поступало", - отметили в ЦУКС ГУ МЧС по Москве.
Ранее сообщалось, что на северо-западе столицы загорелось двухэтажное здание фитнес-центра. Площадь пожара составляла 200 квадратных метров. О причинах возгорания ничего неизвестно.