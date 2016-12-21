В московских аэропортах отменено почти 30 рейсов из-за непогоды

Теги: Москва аэропорт погода задержка отмена

В аэропортах Москвы отменено около 30 рейсов. Данное решение принято из-за неблагоприятных метеорологических условий. Кроме того, МЧС предупреждает москвичей об ухудшении погоды в ближайшее время.

В столичных аэропортах отменено 28 авиарейсов и еще столько же задержаны. По данным портала "Яндекс.Расписание", в "Домодедово" 18 рейсов находятся в ожидании вылета и 12 отменены. В "Шереметьево не будут выполнены 16 рейсов, еще десять задержаны. Во "Внуково" и "Жуковском" вылеты осуществляются без сбоев. Причиной задержек и отмены рейсов стали погодные условия.

Кроме того отмечается, что МЧС предупреждает жителей столицы о появлении сильного ветра и гололедицы в скором времени. "В ближайшие часы с сохранением до 21:00 21 декабря в Москве и области сохранятся осадки в виде мокрого снега и дождя, местами налипания мокрого снега, сильной гололедицы и западного ветра с порывами 12-17 метров в секунду", - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного главка ведомства.

Подчеркивается, что МЧС предупреждает водителей и пешеходов быть осторожными и внимательными и при необходимости оказывать друг другу помощь.