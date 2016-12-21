США анонсировали возврат Японии части Окинавы

Теги: Политика сша япония

В США заявили, что 22 декабря состоится торжественная церемония передачи Японии четырех тысяч гектаров на острове Окинава. Договор об их возвращении был подписан еще в 1996 году, однако в 2002 году его реализация была отложена на неопределенный срок.

Вашингтон объявил о готовности передать администрации Окинавы часть территорий на севере одноименного острова. Там сейчас расположены американские военные объекты, передает ТАСС.

В официальном заявлении командования американским контингентом на Окинаве говорится, что все необходимые процедуры для передачи завершены.

"Сокращение тренировочного полигона на Окинаве не повлияет на нашу приверженность и способность работать с правительством Японии и силами самообороны", - отметил командующий контингентом США на Окинаве Лоуренс Николсон. По его словам, в будущем США могут продолжить политику возврата земель, которые использовались для размещения военных баз, властям Японии.

Официальная церемония передачи должна пройти 22 декабря. Отмечается, что Японии могут быть возвращены четыре тысячи гектаров земли между деревнями Кунигами и Хигаси, которые входят в состав так называемого северного тренировочного полигона общей площадью 7,8 тысячи гектаров.

Американские войска захватили Окинаву в ходе боевых действий в период с апреля по июнь 1945 года во время Второй мировой войны. После этого на острове была создана американская военная база. В 1972 году Окинава была возвращена Японии. Тем не менее, там остался тренировочный полигон, который стал основным военным плацдармом США в восточной Азии. В 1996 году был подписан договор о возвращении этих территорий Японии. Тем не менее, в 2002 году его реализация была отложена на неопределенный срок. Согласно документу, Япония должна построить шесть вертолетных площадок для нужд ВС США в районе северного тренировочного полигона. Сейчас построено только две из них. Работы по возведению остальных четырех возобновились летом 2016 года.

Читайте также:

Жители Японии протестуют против присутствия американских военных на Окинаве