Полиция задержала активиста Энтео за выходку на могиле Сталина

Теги: Общество задержание активисты православие

Лидер движения "Божья воля" задержан полицией в центре Москвы. Он был доставлен в ОВД "Китай-Город" после акции у могилы Иосифа Сталина. По словам активиста, он "всего лишь швырнул в могилу цветы".

Лидер православного движения "Божья воля" Дмитрий Цорионов, также известный как Энтео, был задержан полицией после акции на могиле Иосифа Сталина у Кремлевской стены. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Меня задержала полиция за то, что я сказал правду о Сталине у его могилы. — Дмитрий Энтео (@dimitriyenteo) 21 декабря 2016 г.

Энтео подчеркнул, что "всего лишь швырнул в могилу цветы и спокойно сказал: "Гори в аду, палач русского народа, убийца моих родных, моих святых, моих любимых поэтов". По его словам, в настоящее время он находится в ОВД "Китай-Город".

Ранее участники движения "Божья воля" уже привлекали к себе внимание различными акциями. В 2013 году активисты ворвались в офис партии "Яблоко" в Москве, взяли всю находящуюся в свободном доступе литературу и сожгли ее у вестибюля станции метро "Новокузнецкая". Кроме того, они читали нараспев строки из Библии в Государственном Дарвиновском музее, осыпали посетителей разноцветными листовками, а в одном из залов развернули плакаты. Активисты "Божьей воли" также попытались сорвать спектакль "Идеальный муж" на сцене МХТ, который в Русской церкви сочли кощунственным, а в августе 2015 года ворвались на выставку "Скульптуры, которых мы не видим" в "Манеже" и разрушили некоторые из них.

Читайте также:

Энтео арестован на 10 суток по делу о погроме

Прокуратура отказалась инкриминировать Энтео вандализм