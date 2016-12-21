Караулова расплакалась и попросила прощения в суде

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Обвиняемая в попытке примкнуть к ИГ бывшая студентка МГУ Варвара Караулова раскаялась в Московском окружном военном суде и признала свою вину. По ее словам, она виновата перед родителями, спецслужбами и всеми, кто оказывал ей помощь.

Бывшая студентка философского факультета МГУ Александра Иванова (ранее Варвара Караулова) расплакалась в зале Московского окружного военного суда. Там 21 декабря она обратилась к суду с последним словом.

"Я не террористка, я не собиралась воевать и не готовилась к этому. Я страдала от этого, сейчас я это прекрасно понимаю, я осознала это только после того, как нас остановили на границе - все это было большой ошибкой, и поэтому я вернулась добровольно домой", - приводит ее слова Агентство "Москва".

Караулова подчеркнула, что она провела в СИЗО целый год и рада, что все так сложилось. По ее словам, сейчас она жива, здорова и у нее есть будущее. Также она отметила, что хотела бы поблагодарить своих родителей, "бога, судьбу" за то, что все сложилось именно так. "Я понимаю, насколько я виновата перед самой собой, перед родителями, но я сама себя простить не могу", - сказала она.

Кроме того, экс-студентка МГУ принесла извинения спецслужбам и всем, кто оказывал ей помощь, информирует "Интерфакс". По ее словам, человек, который побудил ее отправиться в Сирию, унижал ее и врал ей. "Я с ним общалась, потому что его любила, а не потому, что он член какой-то экстремистской организации. Это любовь была больная и неадекватная", - отметила она.

По ее словам, экстремисты извратили ислам. Она добавила, что многие мусульмане ненавидят "игиловских трусов и убийц ещё больше, чем все остальные".

Между тем, председательствующий коллегии из трех судей Александр Абабков заявил, что приговор Карауловой будет оглашен 22 декабря в 14:00. Ранее прокурор попросил для бывшей студентки пять лет тюрьмы. Также ее могут оштрафовать на 150 тысяч рублей.

Караулова находится в следственном изоляторе "Лефортово" с конца октября 2015 года. Ее обвиняют в попытке примкнуть к запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

Следствие установило, что студентка ушла из дома в мае 2015 года. Родителям девушка сказала, что направляется в университет, но сама улетела в Стамбул, откуда рассчитывала попасть на территорию Сирии, чтобы там присоединиться к ИГ по приглашению своего виртуального возлюбленного. Тем не менее, 4 июня при попытке перейти границу турецкие полицейские задержали Караулову и еще 12 граждан России. Девушку переправили обратно в Москву. 27 октября были арестованы ее вербовщики.

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