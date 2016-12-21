Уставный капитал Российского экспортного центра увеличат на 732 млн рублей

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Уставный капитал российского экспортного центра увеличат на 732 миллиона рублей. Об этом заявил Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Правительство увеличит уставный капитал Российского экспортного центра на 732 миллионов рублей. По словам премьера Дмитрия Медведева, деньги пойдут на создание региональной инфраструктуры поддержки экспорта, торговых домов за рубежом и на продвижение отечественных товаров на иностранных рынках, передает "ТВ Центр".

Правительство уже завершает формирование портфеля приоритетных проектов. Среди ключевых - программы по экологии, а также реформа контрольно-надзорной деятельности. Одна из главных целей нововведения - обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан и улучшение условий для развития бизнеса за счёт снижения количества проверок.

"Внимание инспекторов будет сосредоточено на тех объектах, которые отнесены к категории чрезвычайного, высокого и значительного риска. Особое значение также будет уделено информатизации, которое позволит усовершенствовать работу единого реестра проверок, развить систему личных кабинетов, повысить прозрачность, электронную доступность обязательных требований. Ну и оперативно обмениваться результатами, чтобы исключить дублирование и потерю времени и сил", - заявил Медведев.