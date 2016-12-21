В Кремле рассказали о крайней степени недоверия в отношениях с США

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В Кремле сожалеют о крайней степени недоверия, которая сопровождает российско-американские отношения. По словам Дмитрия Пескова, Москва, в частности, намерена принять адекватные меры на продолжаемую США деструктивную линию санкций.

Отношения Москвы и Вашингтона сопровождаются крайней степенью недоверия. Это вызывает сожаление у Кремля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Крайняя степень недоверия, к сожалению, сопровождает сейчас наши двусторонние отношения, которые находятся в весьма печальном состоянии", - приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что в Москве также сожалеют в связи с продолжением Вашингтона деструктивной политики в отношении России. По его словам, продолжаемая США деструктивная линия санкций "наносит очень серьезный вред" двусторонним отношениям. "Разумеется, по уже устоявшейся практике с российской стороны будут приняты адекватные меры. Можно только еще раз выразить сожаление и непонимание такому деструктивному упорству со стороны наших американских коллег", - сказал он.

Кроме того, Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что администрация президента США Барака Обамы впервые воспользовалась "красным телефоном" для связи с Кремлем, чтобы рассказать о недопустимости кибератак. По словам пресс-секретаря Владимира Путина, "горячая телефонная линия" между двумя странами регулярно используется при контактах лидеров, передает "Интерфакс". "Такие линии есть между Москвой и еще рядом мировых столиц. Эта линия связи, которая используется для секретных переговоров глав государств", - отметил он.

Говоря о самих обвинениях США, которые заявили, что связанные с Россией хакеры проводят кибератаки, представитель Кремля отметил, что Вашингтон так и не смог предоставить вразумительные доказательства. "Поэтому, конечно, все эти обвинения, и мы уже неоднократно об этом говорили, абсолютно голословны и не подкреплены какой-то аргументацией", - подчеркнул Песков.

Ранее американский телеканал NBC сообщил, что администрация Обамы 31 октября впервые воспользовалась "красным телефоном", чтобы предупредить Кремль о недопустимости якобы имевших место кибератак во время выборов американского президента.

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