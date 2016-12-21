В Москве проезд к местам массовых гуляний заблокируют грузовиками

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Обеспечивать безопасность москвичей и гостей столицы во время новогодних и рождественских гуляний будут около 15 тысяч сотрудников полиции. При этом центр города перекроют грузовиками.

Больше 10 миллионов москвичей и гостей столицы примут участие в городских праздничных мероприятиях накануне и после Нового года. К обеспечению безопасности в эти дни привлекут около 15 тысяч сотрудников полиции, передает "ТВ Центр".

Они будут встречать группы детей, прибывших в Москву на ёлки и экскурсии, сопровождать их в гостиницы, обследовать и охранять объекты, где пройдут представления и гулянья. Подъезды к местам массовых мероприятий и крупные дорожные развязки будут перекрывать большегрузами.

Особые меры безопасности полиция обеспечит на 42 площадках фестиваля "Путешествие в Рождество", а также на Красной площади. Вход на нее в ночь с 31 декабря на 1 января закроют. Туда можно будет попасть только по пригласительным билетам.

"Силами полиции совместно с российской гвардией будет осуществляться досмотр граждан с применением технических средств: арочных, ручных металлодетекторов. Поэтому, я хотел бы, чтобы все граждане с пониманием отнеслись к вопросу безопасности и к временным неудобствам при досмотре", - заявил начальник Управления охраны общественного порядка ГУ МВД России по Москве Владимир Домышев.