Москвичей предупредили о мокром снеге, сильном ветре и гололедице

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Прямо накануне Нового года в Москву пришла оттепель. Утром в среду столицу накрыл мокрый снег, который днем сменил ледяной дождь. Водителей и пешеходов призывают быть осторожными. На улице дует сильный ветер, а потому на дорогах быстро образовался гололед. Коммунальные службы города работают в усиленном режиме. Синоптики обещают, что такая погода продержится в столице больше недели.

Москвичи не успевают за капризами погоды. Еще недавно столбик термометра опускался ниже минус десяти. И в среду многие по привычке облачились в шубы, надели зимние сапоги. Но добираться до работы пришлось уже по лужам, передает "ТВ Центр".

Ночью столицу сковал ледяной дождь. Автомобили и тротуары покрыла толстая стеклянная корка. Удержаться на таком катке непросто, порывы ветра достигали 17 метров в секунду. Убирать снег, а точнее соскребать лед, вышли 180 человек и 65 единиц техники.

Ближе к утру температура перешагнула нулевой порог. Но в области по-прежнему морозно. Столичные аэропортам пришлось отменить около 30 рейсов, еще столько же задержаны. На работу общественного транспорта погода не повлияла, однако метро на всякий случай перевели на усиленный режим. Тем более что скоро зима вновь возьмет столицу в крепкие объятия – на дорогах подморозит. И тут уж особую осторожность придется проявить столичным автомобилистам.

"Особое внимание водителям следует обращать на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда", - пояснила сотрудник отдела управления ГИБДД по Москве Грачева Олеся.

Внимательней стоит быть и пешеходам. А возможно даже запастись зонтиками. Ближе к вечеру обещают небольшой дождь. Виной всему влажный атлантический циклон, который задержится над столицей как минимум до конца недели.

21 декабря станет самым коротким днем в году – он будет длиться всего семь часов. За ним последует самая длинная и морозная ночь. Так что на утро вновь придется освобождать машины из ледяного плена. Но ближе к Новому году погода станет более комфортной, а в сам праздник синоптики обещают почти сказочный снегопад.

Анна Пешехонова, Александр Савин. "ТВ Центр".