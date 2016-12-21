Дочь турецкого дипломата покончила с собой в Баку

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В Азербайджане дочь турецкого дипломата совершила суицид. Она выпрыгнула с 10 этажа дома в Баку. Местные полицейские возбудили уголовное дело по данному инциденту.

Дочь сотрудника посольства Турции в Азербайджане совершила самоубийство. Об этом сообщает "Интерфакс". "15-летняя гражданка Турции Гюлер Шаввал покончила с собой, выбросившись с десятого этажа в Баку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее девушка в качестве наказания была отстранена на день от занятий в лицее. Это событие могло стать поводом для суицида. Также подчеркивается, что погибшая является дочерью сотрудника посольства Турции в Азербайджане Гюнлера Арслана Азми.

По данному факту местными правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело.