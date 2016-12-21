В Москве провели рейд по нелегальным частным перевозчикам

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В среду в Москве пресекли деятельность частных перевозчиков, которые устроили автовокзал возле торгового центра в обход законов и правил. Пассажиры стремились сэкономить. И при этом сильно рисковали.

Парковка у оптового рынка превратилась в нелегальный автовокзал. Автобусы из Белоруссии и разных городов России везут сюда челноков, а на обратном пути на свободные места подсаживают пассажиров, что запрещено правилами перевозок, передает "ТВ Центр".

Экспедитор автобуса уверяет, что пассажиров по ходу рейса вносит в список некая транспортная компания, а ей лишь приходят паспортные данные, сверяя которые она подсаживает людей. Через нее никакие финансовые операции не проходят. Однако пассажиры замысел женщины, похоже, не поняли.

Этим ребятам даже билет не дали. Страховку на случай аварии никто не оформлял. И таких тут почти половина. Увидев инспекторов, несколько автобусов набитых людьми, буквально сорвались с места. И только единицы, видимо с документами все в порядке, остались на месте. В случае с этим автобусом, отправится в обратный путь они смогут, только оплатив штраф.

Как правило, говорят инспекторы, в течение нескольких часов, поняв, что договориться не получится, деньги на оплату штрафа находятся. Автобус отпускают. Но бизнес, похоже, прибыльный, и нелегальные рейсы зачастую возобновляются уже через несколько дней.

Виктор Прокушев, Юрий Тимошин, Роман Логунов, "ТВ Центр".