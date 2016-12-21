В Большом театре отметили 80-летний юбилей Мариса Лиепы

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В Большом театре прошел грандиозный гала-концерт, посвященный 80-летию со дня рождения Мариса Лиепы. Танцор, обладавший уникальным дарованием, вошёл в историю русского балета. Неповторимая грация, талант драматического актера, внешность, достойная звезды Голливуда... Все, кто хоть раз видел Мариса Лиепу на сцене, навсегда становились его поклонниками.

Редчайшая возможность - увидеть всё и сразу - самые яркие фрагменты знаменитых балетов! И "Лебединое озеро", и "Щелкунчик", и "Легенда о любви", и "Дон Кихот". В блестящем исполнении нынешних звезд. Они, кстати, с большим интересом изучали, пусть и в записи, спектакли и партии, в которых блистал Марис Лиепа, передает "ТВ Центр".

"Мне он близок, как артист тем, что он очень много копал для своих ролей, которые потом старался перенести - всё своё копание, все свои поиски именно на сцену, - как драматический актер", - сказал ведущий солист балетной труппы Большого театра Игорь Цвирко.

Марис Лиепа, казалось, станцевал весь репертуар Большого театра! Фантастический неистовый Красс в "Спартаке", принц - в "Лебедином озере" и в "Золушке". Его Альберту в "Жизели" не раз аплодировали на лучших сценах мира. Народная артистка СССР Марина Кондратьева, которая часто становилась его партнершей, говорит, что для любой балерины было счастьем выступать с ним на одной сцене.

"Помимо того, что он был сам по себе на сцене прекрасен, красив, прекрасная фигура, танцевал великолепно, всегда с отдачей с полной, он еще был потрясающим партнером. Он всегда был неудержим в том, чтобы узнать что-то новое, что-то интересное и всегда этому следовал, танцевал всегда великолепно и по-разному. Он никогда себя не повторял и не повторялся", - отметила народная артистка СССР Марина Кондратьева.

Марис Лиепа - звезда и кумир миллионов - обладал множеством талантов. Снимался в кино, преподавал, отлично писал. Дочь Илзе на вечере зачитывала фрагменты его книги "Я хочу танцевать сто лет" - воспоминания, дневники, которые вел практически всю жизнь. Он и сам ставил спектакли. В своё время восстановил в Большом театре фокинскую хореографию балета "Видение розы". В гала-концерте этот номер исполнил артист "Ла Скала" Якобо Тисси. Он сейчас, кстати, активно учит русский язык.

"Я репетировал с Андрисом Лиепа. Это было очень интересно, как меня все учили - как жест, как стиль", - сказал Тисси.

Один единственный вечер - однако подготовка к нему велась практически год. Сын Мариса Лиепы Андрис говорит - это очень правильно, что Большой театр помнит о своих артистах-легендах.

"Чем дальше время, тем больше Мариса помнят, это удивительный парадокс. Время уходит, а вспоминают все больше и больше. Также как было с Плисецкой, вот в прошлом году билетов достать было невозможно. Точно также сейчас невозможно достать билетов на спектакль, посвященный Марису. Папка был потрясающий, всех любил и говорил: целую крепко, ваш Лиепко!", - отметил Народный артист России Андрис Лиепа.

И этот красивый гала-концерт - как ответ ему, как Посвящение Марису Лиепе - от Большого театра, с любовью.

Юлия Богоманшина, Наталья Епифанова, Олег Лапшов, "ТВ Центр".