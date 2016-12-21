В Московском зоопарке поселился голубой баран

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В Московский зоопарк прибыли новобранцы - голубой баран и сразу три альпака. Пока эти редкие животные только осваивают новую территорию, но скоро будут чувствовать себя свободно и комфортно. У дикдиков - африканских антилоп, которые поселились по соседству чуть раньше, это уже получилось.

На первый взгляд может показаться, что перед нами детеныши антилопы, но на самом деле это вполне себе взрослые особи. И даже уже родители. Их малышу сейчас всего несколько дней, передает "ТВ Центр".

Как и все дети, маленький дикдик спит почти всё время. Лежит в кустах, в вольерах постарались воспроизвести условия почти такие, как в родной для этих животных Африке. Свое название эти антилопы получили за характерные звуки, которые издают, прячась в зарослях от опасности. Детеныш выходит раз, максимум два в день, после того, как мама его покормит. Причем, никакого распорядка нет. Все спонтанно. Чтобы снять эти кадры, ждать пришлось несколько часов.

"Образ жизни похож наверно на наших зайцев. В принципе, дикдики примерно ту же экологическую нишу занимают в Африке, что у нас занимают зайцы. Детеныш может выглядеть брошенным, но это не так. Родители живут своей жизнью, он своей жизнью. Он весьма самостоятелен", - рассказала заведующая отделом копытных животных Московского зоопарка Екатерина Морозова.

Примерно через месяц маленького дикдика переведут на привычный для его сородичей корм - сено, ветки, мюсли и морковь в качестве лакомства. Вполне возможно, что малыш будет не единственным в семье. По крайней мере, в зоопарке на это надеются. Его родители сейчас в самом активном для размножения возрасте и расставаться не собираются - дикдики абсолютно моногамны. Посетители могут увидеть эту семью в павильоне африканских животных. А еще в зоопарке после долгого перерыва появились альпаки. Эти животные к людям настроены очень дружелюбно и в любое время не прочь пообщаться.

"Мы привезли трех альпак - самца, самку и их детеныша, который родился в июле. Это одомашненные викуньи. Это такие южноамериканские родственники верблюдов. Они питаются сеном, они довольно активные и хорошо общаются с посетителями", - пояснила пресс-секретарь Московского зоопарка Ольга Вайншток.

Еще один новобранец, который теперь живет в Московском зоопарке и пока в гордом одиночестве - голубой баран. Он менее контактный, чем альпаки, но зато очень любопытный. К тому же многодетный отец: его детеныши сейчас живут во многих зоопарках России и мира. Несмотря на морозы, всю зиму голубой баран проведет в вольере на улице. Даже самые низкие температуры он переносит хорошо - все-таки тибетские корни.

Елизавета Родина, Максим Сидоренко, Юрий Тимошин, "ТВ Центр".