Путин поручил ужесточить правила оборота спиртосодержащей продукции

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Правительство России ужесточит правила производства и оборота спиртосодержащей продукции в стране. Об этом говорится в перечне поручений президента Владимира Путина. Также он попросил подготовить закон об усилении ответственности за преступления в этой сфере.

Президент России Владимир Путин поручил правительству ужесточить правила производства и оборота спиртосодержащей продукции в стране. Соответствующий перечень поручений размещен на сайте Кремля.

В документе говорится, что это сделано, в частности, для сокращения потребления населением спиртосодержащей продукции в немедицинских целях.

В частности, глава государства призвал ужесточить правила производства и оборота "пищевой спиртосодержащей продукции, парфюмерно-косметической продукции, товаров бытовой химии и средств личной гигиены с объемной долей этилового спирта свыше 25%, включая введение лицензирования указанных видов деятельности".

Кроме того, кабмин должен ужесточить правила розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения и ветеринарного применения, содержащими этиловый спирт. Также документ предусматривает "введение обязательной маркировки спиртосодержащей продукции, производимой и реализуемой на территории Российской Федерации".

А еще в России будет усилена ответственность за совершение правонарушений и преступлений в сфере производства и оборота спиртосодержащей продукции.

Вместе с тем, Путин попросил подготовить предложения о внесении изменений в законодательство "о налогах и сборах, предусматривающих изменение действующих ставок акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию в целях снижения спроса на суррогаты алкоголя".

Ранее сообщалось, что из-за массового отравления концентратом "Боярышник" в Иркутской области погибло более 60 человек. Во вторник губернатор региона Сергей Левченко ввел режим ЧС на всей территории области. Кроме того, до выяснения обстоятельств запрещена продажа всех непищевых спиртосодержащих продуктов.

Ситуацию назвал безобразием премьер-министр страны Дмитрий Медведев. По его словам, необходимо запретить незаконный оборот спиртосодержащих жидкостей в России. Также он призвал привлекать продавцов суррогатного алкоголя к ответственности.

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