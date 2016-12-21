Россия может остановить авиасообщение с Таджикистаном 22 декабря

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С четверга может быть остановлено авиасообщение между Россией и Таджикистаном. Об этом сообщает Минтранс нашей страны. В ведомстве добавили, что отказ таджикских коллег разрешить полет российской компании "Ямал" является незаконным.

Россия с 22 декабря может остановить авиасообщение с Таджикистаном, в случае если Душанбе откажется от взятых на себя обязательств. Об этом сообщает Министерство транспорта нашей страны. "С 00 часов 22 декабря российская сторона оставляет за собой право остановить воздушное сообщение между двумя странами, если таджикская сторона не будет следовать взятым на себя обязательствам", - приводит ТАСС информацию Минтранса.

В ведомстве отметили, что отказ авиавластей Таджикистана разрешить полет российской авиакомпании "Ямал" из аэропорта Худжанда в "Жуковский" нелегитимен.