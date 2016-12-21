На Украине националисты разгромили синагогу
Теги: Украина религия погромы националист
В Черкасской области Украины националисты разгромили синагогу. Возбуждено уголовное дело.
На Украине в городе Умань Черкасской области националисты устроили погром в синагоге. Группа молодых людей ворвалась на территорию храма ночью, передает "ТВ Центр".
Облили дорожки и стены красной краской, бросили свиную голову с вырезанной на ней свастикой. Осквернили могилу одного из духовных наставников. Священнослужители, которые находились в тот момент в синагоге, вызвали полицию. Но злоумышленники успели скрыться до приезда стражей порядка. Возбуждено уголовное дело, инцидент квалифицировали, как хулиганство.
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