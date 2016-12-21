Последнее слово Варвары Карауловой в суде. Видео

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В среду в Московском окружном военном суде бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, которая сменила имя на Александру Иванову, обвиняемая в попытке примкнуть к запрещенной в России группировке "Исламское государство", выступила с "последним словом". Заключительная речь была очень эмоциональной. В конце девушка даже расплакалась.

В зале Московского военного суда в среду едва поместились все заинтересованные журналисты. На выступлении с последним словом Варвара Караулова появилась в традиционном русском образе: волосы сплетены в косу. На ногах валенки, расшитые узором, передает "ТВ Центр".

Девушка выглядела спокойной. Эмоции завладели ей во время публичного обращения. Сначала Варвара заверила, что никого не хотела убивать, у неё нет никакой подготовки для совершения терактов. Свою ошибку она осознала давно - сразу после задержания на турецкой сирийской границе. Она раскаивается перед родителями, судом и благодарит судьбу за то, что случилось то, что случилось - её остановили. Москвичка объяснила, что многие убегают из дома в 13-14 лет, но у неё трудности переходного возраста возникли в 19 лет. Сейчас больше всего она хочет, чтобы эта история закончилась и её больше не называли шахидкой.

"Я не террористка и никогда не хотела ей стать, это моя основная мысль, я хочу, чтобы это было услышано судом. Никогда я не хотела причинять никакой злой вред другим людям. Я абсолютно согласна, что любовь эта была абсолютно больная и неадекватная, и я понимала это уже тогда, уже летом, что с этим надо как-то справляться, надо бороться", - сказала Караулова.

Адвокат Варвары надеется, что суд примет во внимание искренность обвиняемой и полностью её оправдает. Родители 21-летней москвички рассказали, что мечтают встреть Новый год вместе с дочерью, которая, по их словам, точно извлекла уроки из своей ошибки.

"Может это сейчас прозвучит не очень уместно, но я горжусь своей дочерью, несмотря на то, что она делает ошибки, я ей горжусь. Я считаю, что она заслуживает хорошей, благодарной, перспективной судьбы. То, что произошло, это очень тяжелая ошибка, очень серьёзный урок", - рассказал отец Александры Карауловой Павел.

Попытку вступить в ряды запрещённого в России "Исламского государства" Варвара Караулова предприняла в мае 2015 года. Втайне от родителей улетела в Стамбул, уже оттуда вместе с другими потенциальными рекрутами ИГ отправилась на турецко-сирийскую границу. Перейти которую не успела. Её задержали сотрудники спецслужб. Вскоре студентку философского факультета МГУ доставили обратно в Москву. В ходе следствия выяснилось, что москвичка несколько лет общается в соцсети с неким Айратом – по-видимому вербовщиком террористов. Сама Варвара объясняла: к этому человеку возникло сильное чувство симпатии, и в какой-то момент стала считать его своим мужем, приняла ислам.

Именно вербовщик склонил её отправиться на так называемую священную войну в Сирию, где она должна была пройти спецподготовку. Не исключено, впоследствии совершить и самоподрыв. В Москве Варя не сразу была помещена в СИЗО. Родители попытались оградить дочь от внешнего мира. Она даже сменила имя на Александру Иванову. Но, как считает следствие, взгляды на мир так и остались прежними. Выяснилось, что она продолжает контактировать с джихадистами.

Сейчас девушку обвиняют в попытке примкнуть к террористической организации, настаивая на том, что поездка в Сирию никак не связана с романтическим увлечением. Гособвинение просило приговорить её к 5 годам колонии общего режима, а также штрафу 150 тысяч рублей. Сама Варвара Караулова свою вину отрицает, объясняя: все, чего она хотела - это выйти замуж за мусульманина и создать семью. Оглашение приговора назначено на четверг.

Егор Киселёв, Валерий Максимов, Александр Голубев, "ТВ Центр".