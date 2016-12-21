Сирийская оппозиция взяла на себя ответственность за убийство Карлова
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Вооруженная коалиция "Джейш аль-Фатх" взяла на себя ответственность за убийство российского посла в Турции Андрея Карлова. В Сирии эта коалиция, в которую, в частности, входит "Джебхат ан-Нусра", противостоит правительству страны.
Ответственность за убийство российского посла в Турции Андрея Карлова взяла на себя запрещенная в России вооруженная коалиция "Джейш аль-Фатх". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Sumaria.
В противостоящую правительству Башара Асада "Джейш аль-Фатх", в частности, входят запрещенные в России группировки "Ахрар аш-Шам", "Джебхат ан-Нусра", "Джейш-аль-Мухаджирин валь-Ансар".
Убийство Андрея Карлова произошло 19 декабря во время его выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. В спину 62-летнему дипломату стрелял Мевлют Мерт Алтынташ, который по данным властей, служил в полиции. При этом он выкрикивал "Аллах Акбар" и "Это месть за Алеппо". Позднее он был ликвидирован.
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