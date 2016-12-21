Сирийская оппозиция взяла на себя ответственность за убийство Карлова

Теги: убийство турция Происшествие

Вооруженная коалиция "Джейш аль-Фатх" взяла на себя ответственность за убийство российского посла в Турции Андрея Карлова. В Сирии эта коалиция, в которую, в частности, входит "Джебхат ан-Нусра", противостоит правительству страны.

Ответственность за убийство российского посла в Турции Андрея Карлова взяла на себя запрещенная в России вооруженная коалиция "Джейш аль-Фатх". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Sumaria.

В противостоящую правительству Башара Асада "Джейш аль-Фатх", в частности, входят запрещенные в России группировки "Ахрар аш-Шам", "Джебхат ан-Нусра", "Джейш-аль-Мухаджирин валь-Ансар".

Убийство Андрея Карлова произошло 19 декабря во время его выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. В спину 62-летнему дипломату стрелял Мевлют Мерт Алтынташ, который по данным властей, служил в полиции. При этом он выкрикивал "Аллах Акбар" и "Это месть за Алеппо". Позднее он был ликвидирован.

Читайте также:

Госдума осудила убийство российского посла в Турции

Путин перенес пресс-конференцию из-за похорон посла Карлова

По делу об убийстве российского посла в Турции арестовали 12 человек