2016 год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений

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Ученые назвали 2016 год самым теплым за всю историю метеонаблюдений на планете. За 11 месяц этого года климат на Земле потеплел на 0,94 градуса.

Первые 11 месяцев 2016 года оказались самыми теплыми за всю историю наблюдений за погодой на планете. С января по ноябрь климат на Земле потеплел на 0,94 градуса. Об этом, как пишет "Русская планета", сообщили ученые Всемирной метеорологической организации.

По мнению ученых, данное повышение температуры доказывает, что глобальное потепление не является выдумкой.