В Кремле рассказали о контактах между США и Россией по "красной линии"

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Экстренная линия между Россией и США - "красный телефон" - используется для разговоров лидеров двух стран регулярно. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков. По его словам, по этой линии ведутся все переговоры президентов.

Разговор президента России Владимира Путина с главой Белого дома Бараком Обамой велся по закрытой линии связи, которая используется для всех переговоров двух лидеров. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так Песков прокомментировал сообщения о том, что Обама обсудил с Путиным хакерские атаки по "красному телефону", который обеспечивает прямую связь между Москвой и Вашингтоном, пишет "Ридус".

По словам спикера Кремля, обвинения США в кибератаках, которые якобы совершали российские хакеры, являются голословными. Песков также считает, что отношения России и США находятся в печальном состоянии, их сопровождает "крайняя степень недоверия".

Ранее NBC рассказал об октябрьском звонке Обамы Путину по экстренной линии связи. Как отмечал телеканал, воспользовавшись "красной линией" Обама хотел подчеркнуть значимость предупреждений.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в избирательную кампанию с целью помочь Дональду Трампу. В Кремле эти обвинения отвергают.

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