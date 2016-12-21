Средняя зарплата московского учителя составит 78 тысяч рублей

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Средняя зарплата московских учителей по итогам этого года может составить около 78 тысяч рублей. Об этом в среду сообщил руководитель департамента образования Москвы Исаак Калина.

Средняя зарплата московского учителя за 2016 года будет почти до 78 тысяч рублей. Об этом рассказал глава департамента образования Москвы Исаак Калина. Московские школы сейчас полностью укомплектованы квалифицированными педагогами, сообщает "ТВ Центр".

Проблем с кадрами в столице нет уже несколько лет. Их не будут испытывать и новые школы, которые строятся в городе. Количество желающих работать учителями на данный момент превышает количество вакансий. Некоторым выпускникам московских педагогических вузов даже приходится начинать свою карьеру в других городах, чтобы со временем вернуться в Москву.

"Конкуренция за учительское место по большинству предметных линий очень большая. У нас где-то резюме порядка трех тысяч человек, которые хотели бы стать учителями в Москве. А мы им пока не можем помочь, потому что нет вакансий необходимых", - отметил Калина.