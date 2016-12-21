Песков: убийство посла Карлова стало ударом в спину и для Турции
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что убийство посла Андрея Карлова стало ударом в спину как для России, так и для Турции. По его словам, турецкая сторона меньше кого бы то ни было могла быть заинтересована в подобном развитии событий.
Турецкая сторона меньше всего была заинтересована в гибели российского посла Андрея Карлова. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"То, что случилось, также направлено и против турецкого государства. Потому что наши турецкие партнеры меньше кого бы то ни было могли бы быть заинтересованы в таком развитии событий", - передает его слова "Интерфакс".
Песков напомнил, что Россия и Турция в настоящее время реализуют несколько крупных совместных проектов, в том числе гозопровод "Турецкий поток" и АЭС "Аккую".
"Поэтому это также удар в спину и турецкому государству", - подчеркнул представитель Кремля.
Посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Бывший турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ выстрелил в спину 62-летнему дипломату. Террорист выкрикивал "Аллах Акбар" и "Это месть за Алеппо". Позднее он был ликвидирован.
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