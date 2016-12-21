Послу Карлову присвоили звание Героя России

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Владимир Путин присвоил звание Героя России послу в Турции Андрею Карлову, который был убит 19 декабря в Анкаре. Об этом говорится в указе президента на сайте Кремля.

Убитому в Анкаре российскому послу Андрею Карлову присвоили звание Героя России. Об этом говорится в указе президента страны Владимира Путина.

"За проявленные стойкость и мужество на посту Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Турецкой Республике, большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации присвоить звание Героя Российской Федерации Карлову Андрею Геннадьевичу (посмертно)", - говорится на сайте Кремля.

Нападение на Андрея Карлова произошло 19 декабря во время его выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. В спину 62-летнего посла выстрелил бывший турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ. При этом он выкрикивал "Аллах Акбар" и "Это месть за Алеппо". От полученных ранений Андрей Карлов скончался. Сам террорист был ликвидирован на месте. Позднее СМИ сообщили, что ответственность за убийство на себя взяла запрещенная в России вооруженная коалиция "Джейш аль-Фатх", которая противостоит в Сирии местному правительству.

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