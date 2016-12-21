Полиция назвала незаконными действия Елены Летучей

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Журналисты программы "Резизорро" не имеют права проверять заведения общепита. Об этом заявили в МВД, добавив, что журналистов могут обвинить в злоупотреблении свободой массовой информации.

Проверять работу заведений общественного питания может только Роспотребнадзор. Журналисты, в том числе Елена Летучая из программы "Ревизорро", не имеют права самостоятельно входить в помещения ресторанов, доступ к которым ограничен. Об этом сообщили в МВД России, передает АГН "Москва".

В полиции рассказали, что из содержания программы "Ревизорро" следует, что ее целью является проверка и фиксация нарушений хранения продуктов и несоблюдения санитарных правил в отелях и ресторанах на территории России. Однако для этих целей существует Роспотребнадзор. Деятельность журналиста не может подменять собой деятельность государственного органа и в этом смысле является обособленной.

"В этой связи обращаем внимание всех заинтересованных лиц на то, что наряду с предусмотренной в статье 58 закона о СМИ ответственностью за ущемление свободы массовой информации во взаимосвязанных ст. 4 и ст. 59 закона о СМИ предусмотрена ответственность за злоупотребление свободой массовой информации", - отметили в полиции.