Москвича приговорили к 4 месяцам колонии за купленный в интернете брелок

Теги: Общество приговор суд москва

Басманный суд вынес приговор москвичу за шпионский брелок. Мужчина получил 4 месяца колонии общего режима. Устройство было приобретено на китайском сайте AliExpress.

Басманный суд города Москвы приговорил жителя столицы Алексея Соколова к 4 месяцам колонии общего режима за шпионский брелок, который он купил на китайском сайте AliExpress. Об этом сообщает Life.

Отмечается, что устройство он купил около двух лет назад и хотел его использовать как видеорегистратор на мотоцикле. Затем выяснилось, что качество съемки Соколова не устроило, и он решил продать брелок за полторы тысячи рублей.

Подчеркивается, что после размещения объявления в интернете с мужчиной связались потенциальные покупатели. Ими оказались сотрудники правоохранительных органов, которые задержали Соколова по статье "Незаконный оборот технических средств, предназначенных для негласного получения информации".