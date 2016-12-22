Топ-5 спортивных событий, разочаровавших болельщиков в 2016 году

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Уходящий год стал одним из самых неудачных для российского спорта. Чего только стоят антирекорды отечественных биатлонистов и футболистов. А венчал все это невероятный допинговый скандал. TVC.ru решил рассказать о спортивных событиях 2016 года, вспоминать о которых вряд ли захочется нашим болельщикам.

5. Третье место на домашнем чемпионате мира по хоккею

Результат сборной России по хоккею с шайбой на мировом первенстве 2016 года не назовешь провалом. Однако нельзя не учитывать, что турнир проходил в Москве и Санкт-Петербурге. И в России, где болельщики считают свою страну ведущей хоккейной державой, от отечественной дружины ожидали только первого места. Однако новая "Красная машина" не смогла действительно порадовать своих поклонников.

Чего только стоит начало турнира, когда в матче-открытии команда Олега Знарка получила три безответные шайбы в свои ворота. Хоккейная страна Россия пребывала в шоке после такого старта. Разгром 0:3 от чехов. И это притом, что российская команда, в отличие от большинства других участников мирового чемпионата, заявила на турнир многих своих звезд. Да и после проваленного финала ЧМ-2015, в котором наши хоккеисты проиграли канадцам со счетом 1:6 хотелось дождаться от них реабилитации.

Со временем, начало казаться, что уроки поражения от чехов усвоены. Сначала команда Знарка поиграла в кошки-мышки с Казахстаном (6:4), что также вызвало серьезную обеспокоенность у болельщиков и экспертов. Победа хоть и была одержана, но игра в обороне мало кому понравилась из людей, наблюдавших за этим матчем. Правда, затем все вроде бы пошло как по маслу. В группе были повержены Латвия (4:0), Дания (10:1), Швейцария (5:1), Норвегия (3:0) и даже Швеция (4:1). Вот тут-то и показалось, что "Красная машина", наконец, набрала ход.

Настала пора плей-офф. В четвертьфинале были разгромлены хоккеисты сборной Германии (4:1), и стало понятно, что до финала рукой подать. Однако в полуфинале на пути встало вечное проклятие нашей команды – финны. Команда Суоми, составленная далеко не из самых опытных хоккеистов, одолела Россию на ее площадке со счетом 3:1. Это означало, что подопечные Знарка смогут рассчитывать в лучшем случае на бронзовые медали домашнего мирового первенства. Их они в итоге и завоевали в битве с молодой сборной США (7:2), но болельщики явно рассчитывали на большее.

4. Выступление российских футбольных клубов в еврокубках

Российские футбольные клубы ужасно начали 2016 год. Три представителя РФПЛ сыграли в еврокубках в феврале и марте шесть матчей и проиграли пять из них, всего один сведя вничью. Петербургский "Зенит" в 1/8 финала Лиги чемпионов в обоих встречах уступил не самой сильной португальской "Бенфике" (0:1; 1:2), а московский "Локомотив" и ФК "Краснодар" не справились с турецким "Фенербахче" и пражской "Спартой" соответственно в рамках 1/16 финала Лиги Европы. И если москвичи хотя бы один матч сыграли вничью (0:2; 1:1), то краснодарцы были биты пражанами по всем статьям (0:1; 0:3).

Настала пора нового сезона, и тут уже свое "веское" слово сказали московские клубы, которые уже несколько лет, как перестали быть законодателями мод в российском футболе. В первую очередь, это касается столичного ЦСКА. Команда во внутреннем первенстве еще побеждает, но на международной арене подопечные Леонида Слуцкого не могут показать свою состоятельность уже пятый год подряд. Сначала в 2012 году армейцы не смогли пройти в отборочном раунде Лиги Европы шведский АИК, а затем они регулярно попадали в группу Лиги чемпионов, но из раза в раз завершали свое выступление там на бесславном четвертом месте. Причем, это происходило при любых раскладах, кто бы ни был их соперниками: начиная от мюнхенской "Баварии", и заканчивая чешской "Викторией".

Вот и на этот раз ЦСКА не смог вскарабкаться при очередной попытке в своей группе в Лиге чемпионов хотя бы на третье место, дающее право попасть в Лигу Европы. Турнир рангом ниже, но армейцам давно уже не удавалось достичь даже таких высот. Впрочем, играть в этот раз команде Леонида Слуцкого довелось без главных лидеров. Ахмед Муса ушел, Алан Дзагоев из-за травмы пропустил три матча, а Роман Еременко и вовсе попался на кокаине, за что получил дисквалификацию аж на два года. Плюс к этому, армейцы, которые не могут сейчас делать дорогостоящие приобретения из-за тяжелой финансовой ситуации, взяли в аренду всего двух игроков. И оба не вписались в игровую схему Слуцкого. Это крайний полузащитник Алексей Ионов и нападающий Ласина Траоре.

В итоге ЦСКА не смог одержать ни одной победы в группе. Армейцы проиграли "Монако" из чемпионата Франции (0:3), а английскому "Тоттенхэму" и вовсе уступили и в домашнем, и в гостевом матчах (0:1; 1:3). На три ничьи ЦСКА, правда, все же, наиграл. Команда Слуцкого сыграла со счетом 1:1 в Москве с тем же "Монако", а "Байеру" не проиграла в двух встречах (2:2; 1:1). И тем не менее, по итогам весьма неоднозначного для Леонида Слуцкого года, он покинул ЦСКА, в стане которого проработал семь лет.

Гораздо проще еврокубковая история в сезоне 2016/17 получилась у "Спартака". Эта команда попросту вылетела уже в четвертом отборочном раунде Лиги Европы, уступив кипрскому АЕК (1:1; 0:1). Проигранная встреча в Москве стала причиной отставки главного тренера москвичей Дмитрия Аленичева. Однако за этот итог болельщики "красно-белых" уже благодарны. Ведь место Аленичева занял итальянец Массимо Каррера, при котором "Спартак" впервые за долгое время идет на первом месте в РФПЛ и отрывается от ближайшего преследователя на пять очков после 18 туров.

Возможно, поклонников российского футбола порадует только то, что в 1/16 финала пробились ФК "Ростов", ФК "Краснодар" и петербургский "Зенит". Однако нет гарантий того, что в 2017 году их не постигнет та же участь, что и трех наших представителей в начале этого года.

3. Провал на чемпионате мира по биатлону

Оглушительным фиаско закончился для России проходивший в марте чемпионат мира по биатлону в норвежском Хольменколлене. На нем наша сборная установила множество антирекордов, главным из которых стало то, что российские спортсмены не смогли взять ни одной медали на турнире.

Началось это соревнование с поражения россиян в смешанной гонке, где наша команда стала только седьмой. Дальше – больше. В мужском спринте участвовали четверо наших спортсменов. И ни один из них до пьедестала не добрался. А Антон Бабиков и лидер сборной Антон Шипулин заняли в итоге места ниже 40-го.

Еще хуже оказалось выступление россиянок в спринте. Самое высокое место заняла Екатерина Юрлова – 19-е. Три остальных участницы гонки оказались в гораздо более удручающем положении. А Елена Подчуфарова и вовсе стала 64-й.

Не порадовали российских поклонников биатлона и результаты в гонке преследования. У мужчин в себя пришел Антон Шипулин, однако этого хватило только на 9-е место. Остальные выступили еще хуже. У женщин не получилось и такого результата. Они заняли места ниже 20-го.

К сожалению, далее последовали провалы в индивидуальной гонке, эстафете и масс-старте. Таким образом, эксперты сошлись во мнении, что этот биатлонный турнир – самый провальный в новейшей истории России.

Между тем, главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович после таких результатов заявил, что основной их причиной стало ошибочное решение тренерского штаба по летнему подготовительному периоду.

2. Кошмарный год для сборной России по футболу

Одним из основных разочарований года, пожалуй, стала отечественная сборная по футболу. Да, российские футболисты начали этот год с победы (над Литвой - 3:0) и закончили его с тем же успехом (над Румынией - 1:0). Однако между ними болельщики успели испытать целую гамму эмоций. В основном, крайне отрицательных.

Предпосылки к такому провальному году появились еще перед Евро-2016 во Франции. Дело в том, что Россия лишилась из-за травм целого ряда ключевых игроков. В первую очередь, это Алан Дзагоев и Игорь Денисов. Да и результаты в товарищеских матчах перед началом турнира у команды Леонида Слуцкого были так себе. Поражения от Франции (2:4) и Чехии (1:2) и тусклая ничья с полурезервным составом Сербии (1:1).

Правда, сам чемпионат Европы начался для нашей команды с удивительного результата – 1:1 против команды Англии. И это притом, что подопечные Роя Ходжсона создали с десяток опасных моментов у ворот Игоря Акинфеева, тогда как, российская команда еле-еле наскребла полтора опасных удара, а забила в итоге при удачном стечении обстоятельств. Однако затем последовала неудача в матче со Словакией (1:2) и сокрушительное поражение от Уэльса (0:3). Футбольные болельщики погрузились в депрессию. А Леонид Слуцкий подал в отставку с поста наставника национальной команды.

Более того, после такого провала произошло то, что привело многих фанатов в настоящую ярость. Причина в посиделках, устроенных игроками сборной Павлом Мамаевым и Александром Кокориным в дорогом ночном клубе в Монте-Карло после "удачного" выступления во Франции. За пир во время чумы обоим в конце концов пришлось извиняться перед общественностью и ненадолго быть сосланными в дубль своих клубов.

Очередное время перемен в нашей команде, казалось бы, должно было наступить с приходом Станислава Черчесова на смену Леониду Слуцкому. Именно экс-тренеру "Спартака" и "Динамо" доверили подготовку команды к домашнему чемпионату мира, который пройдет в 2018 году. Однако и при нем российская дружина успела показать ряд неприятных результатов. И если начало было неплохим – ничья с Турцией (0:0) и победа над Ганой (1:0), - то продолжение получилось обескураживающим. Речь идет о домашнем поражении в Краснодаре от Коста-Рики (3:4). А уж кульминацией кошмарного 2016 года стал проигрыш сборной Катара (1:2), которая на тот момент находилась на 91 месте в рейтинге ФИФА.

Кстати, сама Россия в этом рейтинге после своих приключений занимает рекордно низкое для себя место – 56-е.

1. Россию захватил допинг

И все же, главным разочарованием года в российском спорте стал допинговый скандал. И пусть эту историю нельзя назвать чисто спортивной, а касается она, скорее, политики, но именно она оказала влияние на настроение российских болельщиков в этом году. Этот скандал вместил в себя множество самых разных историй.

А началось все с главной ракетки России Марии Шараповой. Именно она в марте призналась, что не прошла допинг-тест в Австралии из-за обнаруженного в ее пробах мельдония и в том, что за это ей придется какое-то время отдохнуть от тенниса. Проблема была в том, что с января 2016 года мельдоний официально был признан Всемирным антидопинговым агентством (WADA) запрещенным к употреблению. По словам спортсменки, из-за проблем со здоровьем она на протяжении 10 лет употребляла препарат "Милдронат", действующим веществом которого, является именно мельдоний. Однако момент, когда это вещество оказалось запрещено, она пропустила. Теперь Шарапова сможет вернуться на корт только в апреле 2017 года.

Позднее в применении мельдония обвиняли и других знаменитых российских спортсменов. Среди них волейболист Александр Маркин, пловчиха Юлия Ефимова, чемпион России по спортивной гимнастике Николай Куксенков, а также боксер Александр Поветкин.

Кроме того, разразился еще один скандал, который касался российской легкой атлетики. Все началось в ноябре 2015 года, когда комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) опубликовала отчет по расследованию деятельности российского антидопингового агентства (РУСАДА). В отчёте содержались обвинения в массированных и систематических сокрытиях применения допинга российскими спортсменами.

В итоге IAAF дисквалифицировала Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА). Также была лишена лицензии Московская антидопинговая лаборатория. А российские легкоатлеты были отстранены от соревнований под эгидой IAAF. Это касалось и участия в Олимпиаде-2016. Позднее из российских легкоатлетов в ней приняла участие только Дарья Клишина.

Однако главный удар по российскому спорту был нанесен 18 июля 2016 года, когда была опубликована первая часть доклада независимого эксперта WADA Ричарда Макларена. Она была посвящена расследованию показаний экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Согласно словам Родченкова, ряд российских чемпионов Олимпиады в Сочи употребляли запрещенные препараты. Кроме того, он отметил, что результаты некоторых допинг-тестов российских спортсменов были подтасованы. Именно эти признания легли в основу расследования WADA. В результате десятки отечественных спортсменов, в том числе, те, чья вина не была доказана, были отстранены от Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Среди них – знаменитая двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева.

Но больше всех досталось российским паралимпийцам. Если из олимпийской сборной нашей страны в Бразилию не поехала только ее часть, то Паралимпийские игры-2016 пропустила вся российская сборная. Как объявил глава Международного паралимпийского комитета Филип Крейвен, Паралимпийский комитет России (ПКР) был лишен членства в МПК. Этот факт был встречен негативно многими странами мира. В частности, белорусская делегация во время церемонии открытия Паралимпиады-2016, вопреки запрету, вынесла российский флаг.

Мучения российского спорта на этом не закончились. В декабре Международная федерация бобслея и скелетона неожиданно решила перенести чемпионат мира 2017 года из России в город Кенигзее в Германии. В Федерации отметили, что такое решение было принято по двум причинам. Первая заключается в том, чтобы спортсмены и тренеры всех стран приняли участие в соревновании, которое будет сфокусировано на спорте, а не обвинениях и оправдательных разговорах. Второй причиной оказались климатические условия, из-за которых станет практически невозможно оценить качество центра санного спорта "Санки" в Сочи.

Более того, биатлонисты из Норвегии, Великобритании и Чехии заявили о намерении бойкотировать этап Кубка мира 2017 года в Тюмени. Они приняли данное решение все из-за того же доклада Макларена, в котором 31 российский биатлонист обвиняется в употреблении допинга.

Между тем, вторая часть доклада Макларена была опубликована уже в декабре 2016 года. В ней, в частности, он отметил, что Россия делает правильные шаги в борьбе с допингом. Быть может, российский спорт, все же, будет реабилитирован?