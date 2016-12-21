Сбивший пешехода водитель Mercedes объявлен в федеральный розыск

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В федеральный розыск объявлен водитель Mercedes, который сбил насмерть пешехода в центре Москвы. Инцидент произошел 13 декабря.

Полиция установила личность водителя Mercedes, который 13 декабря насмерть сбил пешехода на улице Бауманская и скрылся. Предполагаемому преступнику 27 лет, он объявлен в федеральный розыск, передает АГН "Москва".

Накануне правоохранители сообщили, что разыскиваются двое виновников ДТП в центре Москвы – 28-летний уроженец Грузии и неустановленный мужчина. Правоохранители указали подробные приметы незнакомца.

Автоавария произошла 13 декабря. Водитель Mercedes наехал на пешехода, после чего скрылся. От полученных травм 27-летний мужчина скончался на месте.

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